À la recherche de Qui soc? • Performance de Baro d’evel & Babx La Maison des Métallos Paris vendredi 19 mars 2027.

Autour de l’argile, du piano et du corps, les deux artistes complices façonnent une forme en perpétuelle mutation, comme dans un atelier vivant. Entre séance de création et répétition ouverte, l’écriture se fabrique au présent, au fil des essais, des rencontres et des improvisations. Elle avance avec ce qui résiste, les ratés, les surgissements, attentive à ce qui échappe autant qu’à ce qui se transforme.

Cette recherche s’inscrit dans le cheminement de Blaï Mateu Trias autour de son futur solo Qui soc? (« Qui suis-je ? »), une exploration sensible et physique de l’identité, où le corps devient matière en transformation, en écho à l’argile. La performance évolue d’un jour à l’autre, offrant au public l’occasion d’assister à une recherche vivante, et de devenir complice de cette traversée sans filet.

Blaï Mateu Trias & Babx ; Crédits : François Passerini

Blaï Mateu Trias, cofondateur de Baro d’evel, et le musicien Babx nous invitent à les rejoindre dans les coulisses d’une création en devenir – une expérience ouverte où surgit l’inattendu, et où se partage un instant suspendu, aussi fragile que lumineux.

Du vendredi 19 mars 2027 au samedi 20 mars 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h00

vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif plein｜25€

Tarif réduit 1｜15€

Tarif réduit 2｜10€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-19T20:00:00+01:00

fin : 2027-03-20T20:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-19T19:00:00+02:00_2027-03-19T20:00:00+02:00;2027-03-20T18:00:00+02:00_2027-03-20T19:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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