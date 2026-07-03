Informations pratiques

Le film sera précédé d’une sélection de 17 publicités réalisées par William Klein pour différents annonceurs. Parmi lesquels Dim, Yves Saint-Laurent, Le Bourget, Lux, Fabergé, Kelton, Renault, la Pie qui Chante… Klein a réalisé de très nombreuses publicités qui lui permettaient de financer ses projets.

Mode In France

80 minutes, 1985

Réalisation William Klein

Sur une idée de Teri Wehn Damisch.

Presque 20 ans après avoir réalisé Qui êtes-vous Polly Maggoo ? William Klein filme à nouveau le monde de la mode dont il se moque volontiers, mais qui le fascine malgré tout. Mode In France, qui est une commande du ministère de la Culture, devait être un film de promotion de la mode et des créateur·ices émergent·es en France. Finalement Klein livrera un anti-documentaire, carnaval de tout ce que la mode des années 80 avait d’expérimental et de décalé. C’est un monde au croisement des figures de la mode, de l’art contemporain, de la nuit parisienne et des années « Palace » que Klein filme à sa façon ; ironique, déconstruite et percutante.

« Un film sur la MODE, sur le IN, en FRANCE. Mais c’est surtout un film, même douze films, allant du slapstick au polar, de la comédie au ballet, de la vidéo au collage. Grace Jones quitte James Bond pour Alaïa et Marivaux. Des enfants de quatre ans démontrent que l’habit fait le moine. Nous Deux psychodramatise : des mannequins, couchés en double page dans un confessionnel horizontal, s’épanchent. Dans un Hard Mode Shop, des obsédés ‘voyeurisent’ dans les cabines, Live et autres peep shows. Trois Mack Sennett covergirls traversent la mode du 20ème siècle en accéléré acrobatique. Des adolescents jouent la gamme de tous les looks possibles. Sapho devient caissière chantante, Tcheky Karyo, commissaire de police, est saisi par le fox-trot. Pour Castelbajac, Arielle Dombasle fait la meneuse de revue, Voulzy et des mannequins Voulzettes chantent, Ben et Di Rosa peignent des robes en direct. Un magicien met une soirée mondaine dans sa poche. Jean-Paul Gaultier habille tout un quartier de Paris, bouchers, ménagères et pickpockets. Etc. Etc. » William Klein

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc. », cette séance vous invite à découvrir le film « Mode In France ».

Le vendredi 17 juillet 2026

de 18h15 à 19h30

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T21:15:00+02:00

fin : 2026-07-17T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T18:15:00+02:00_2026-07-17T19:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-mode-in-france-de-william-klein/



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

