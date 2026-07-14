Café tricot La Maison des Autres Modes Paris

Informations pratiques

Chaque vendredi à la Maison des Autres Modes, à la pause déjeuner ou en fin de journée, venez tricoter, crocheter, tisser et rencontrer d’autres passionné·e·s autour des arts du fil.

Que vous souhaitiez reprendre les bases, ou avancer sur votre projet en cours, c’est ouvert à tous les niveaux, pour partager nos usages et nos inspirations.

Le midi, apportez votre sandwich ; le soir, de quoi partager un apéro. La buvette de la Maison des Autres Modes est aussi ouverte !

Dates : 17, 24 et 31 juillet de 12h à 14h et de 18h30 à 20h30

Lieu : La maison des autres modes, 44 rue Saint Sabin 75011

Tarif : gratuit, sur inscription

Publics : tous niveaux

Café Tricot – Rendez-vous des arts du fil.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 18h30 à 20h30

Le vendredi 31 juillet 2026

de 12h00 à 14h00

Le vendredi 24 juillet 2026

de 18h30 à 20h30

Le vendredi 24 juillet 2026

de 12h00 à 14h00

Le vendredi 17 juillet 2026

de 18h00 à 20h30

Le vendredi 17 juillet 2026

de 12h00 à 14h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T12:00:00+02:00_2026-07-17T14:00:00+02:00;2026-07-17T18:00:00+02:00_2026-07-17T20:30:00+02:00;2026-07-24T12:00:00+02:00_2026-07-24T14:00:00+02:00;2026-07-24T18:30:00+02:00_2026-07-24T20:30:00+02:00;2026-07-31T12:00:00+02:00_2026-07-31T14:00:00+02:00;2026-07-31T18:30:00+02:00_2026-07-31T20:30:00+02:00

La Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ CONTACT@UNEAUTREMODE.FR



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