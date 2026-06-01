Simona Parrinello ‘Awaken’, JASS CLUB, Paris
Simona Parrinello ‘Awaken’, JASS CLUB, Paris vendredi 17 juillet 2026.
Simona Parrinello ‘Awaken’ Vendredi 17 juillet, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Prévente – places limitées ! : 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T19:30:00+02:00 – 2026-07-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T21:30:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00
*19h30 & 21h30* Depuis 2006, la chanteuse Simona Parrinello et le pianiste Gianluca Di Ienno construisent ensemble un jazz contemporain nourri des influences de Duke Ellington, Billy Strayhorn, Kenny Wheeler ainsi que de la musique contemporaine. Friands de musique contemporaine, leurs compositions sont principalement des créations originales, mêlant lyrisme, improvisation et adaptations poétiques de Maya Angelou ou encore Emily Dickinson. Rejoints par Alessandro Rossi à la batterie et Michelangelo Scandroglio à la contrebasse, le quartet ‘Awaken’ tisse un dialogue sensible entre voix, silence et interaction collective **Simona Parrinello** / voix **Gianluca Di Ienno** / piano **Michelangelo Scandroglio** / contrebasse **Alessandro Rossi** / batterie
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/541-Simona-Parrinello-Awaken?session=541 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/542-Simona-Parrinello-Awaken?session=542 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Depuis 2006, la chanteuse Simona Parrinello et le pianiste Gianluca Di Ienno construisent ensemble un jazz contemporain nourri des influences de Duke Ellington, Billy Strayhorn, Kenny … Jazz
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