Informations pratiques

Thionville

À la recherche des lutins farceurs

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-19 14:00:00

fin : 2027-01-04 18:00:00

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-27 2027-01-02

À l’approche des fêtes, d’étranges petits personnages se sont invités dans les salles du musée… Les lutins farceurs se sont cachés et semblent bien décidés à semer la pagaille !

Petits et grands sont invités à partir à leur recherche à travers un parcours ludique, entre indices, découvertes et surprises.

À partir de 4 ansEnfants

0 .

Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

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English :

As the festive season approaches, some strange little characters have invited themselves into the museum halls? The prankster goblins have gone into hiding and seem determined to stir up trouble!

Young and old alike are invited to set off in search of them on a playful trail of clues, discoveries and surprises.

Ages 4 and up

L’événement À la recherche des lutins farceurs Thionville a été mis à jour le 2026-04-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME