A la recherche des traces de nos ancêtres, Musée Raymond Poincaré, Sampigny

A la recherche des traces de nos ancêtres 13 et 14 juin Musée Raymond Poincaré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Grace à la technique du bac de fouilles, venez découvrir les techniques de recherches archéologiques avec un archéologue qui vous expliquera le décodage de la fouille et de l’intérêt d’aller chercher les restes de nos ancêtres au Clos Poincaré à Sampigny par André L’Hoër.

Musée Raymond Poincaré Rue du Chateau, 55300 Sampigny, France Sampigny 55300 Meuse Grand Est 0329907050 https://musees-meuse.fr/musees/musee-departemental-raymond-poincare-sampigny Situé au rez-de-chaussée de l’ancienne résidence d’été du président Raymond Poincaré (1860-1934) à Sampigny, le musée départemental Raymond Poincaré retrace le parcours de cet illustre meusien, avocat, académicien, homme d’Etat et président de la République pendant la Grande Guerre.

Élu président de la République le 17 janvier 1913, son mandat couvrit toute la Grande Guerre et sa carrière politique en fut profondément marquée. Cadeaux présidentiels, photographies, objets personnels, archives sonores et documents audiovisuels illustrent la vie et la carrière de Raymond Poincaré. La collection de journaux, d’affiches et de cartes postales témoigne de l’intérêt pour la caricature dans la première moitié du XXe siècle. Personnalité politique majeure, Raymond Poincaré n’échappa pas à la charge des caricaturistes.

©AndréL’Hoër