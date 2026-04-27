Atelier Le bonhomme qui a du pot Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Atelier Le bonhomme qui a du pot

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Fabrication d’un bonhomme en pots de fleurs. À partir de 7 ans.

Réservation jusqu’au 10 juillet 2026 (inclus)Enfants

0 .

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

Making a man out of flowerpots. Ages 7 and up.

Reservations up to and including July 10, 2026

L’événement Atelier Le bonhomme qui a du pot Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE