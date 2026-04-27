Atelier Le bonhomme qui a du pot Musée Raymond Poincaré Sampigny
Atelier Le bonhomme qui a du pot Musée Raymond Poincaré Sampigny vendredi 10 juillet 2026.
Sampigny
Atelier Le bonhomme qui a du pot
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Fabrication d’un bonhomme en pots de fleurs. À partir de 7 ans.
Réservation jusqu’au 10 juillet 2026 (inclus)Enfants
0 .
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
Making a man out of flowerpots. Ages 7 and up.
Reservations up to and including July 10, 2026
L’événement Atelier Le bonhomme qui a du pot Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE
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