Les 40 ans du musée Raymond Poincaré Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Les 40 ans du musée Raymond Poincaré

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert années 80 avec les Kalolos ! Les madeleines Saint Michel offrent des madeleines pour l’occasion. Atelier années 80 avec création de scoubidous et bracelets brésiliens.Tout public

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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

80s concert with the Kalolos! Les madeleines Saint Michel are offering madeleines for the occasion. 80s workshop with scoubidous and Brazilian bracelets.

L’événement Les 40 ans du musée Raymond Poincaré Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE