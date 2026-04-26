Atelier création sauvage Musée Raymond Poincaré Sampigny
Atelier création sauvage Musée Raymond Poincaré Sampigny vendredi 17 juillet 2026.
Sampigny
Atelier création sauvage
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Envie d’une décoration unique ? Viens réaliser un tableau végétal façon herbier. Tu repars avec ta création unique ! Voyagez dans le monde merveilleux des fleurs, feuilles séchées et pressées. À partir de 7 ans.Enfants
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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
Looking for a unique decoration? Come and create a herbarium-style plant painting. You’ll leave with your own unique creation! Journey into the wonderful world of flowers, dried and pressed leaves. Ages 7 and up.
L’événement Atelier création sauvage Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE
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