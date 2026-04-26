Atelier création sauvage Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Atelier création sauvage

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Envie d’une décoration unique ? Viens réaliser un tableau végétal façon herbier. Tu repars avec ta création unique ! Voyagez dans le monde merveilleux des fleurs, feuilles séchées et pressées. À partir de 7 ans.Enfants

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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

Looking for a unique decoration? Come and create a herbarium-style plant painting. You’ll leave with your own unique creation! Journey into the wonderful world of flowers, dried and pressed leaves. Ages 7 and up.

L’événement Atelier création sauvage Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE