Journées européennes de l’archéologie Musée Raymond Poincaré Sampigny
Journées européennes de l’archéologie Musée Raymond Poincaré Sampigny samedi 13 juin 2026.
Sampigny
Journées européennes de l’archéologie
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Atelier sur la fouille archéologique, par André L’Hoër.Tout public
0 .
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
Workshop on archaeological excavation, by André L?Hoër.
L’événement Journées européennes de l’archéologie Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE
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