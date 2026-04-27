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Journées européennes de l’archéologie Musée Raymond Poincaré Sampigny

Journées européennes de l’archéologie Musée Raymond Poincaré Sampigny samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée Raymond Poincaré

Adresse : 6-12 Rue du Château

Ville : 55300 Sampigny

Département : Meuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sampigny

Journées européennes de l’archéologie

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Atelier sur la fouille archéologique, par André L’Hoër.Tout public
0  .

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50 

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English :

Workshop on archaeological excavation, by André L?Hoër.

L’événement Journées européennes de l’archéologie Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE

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