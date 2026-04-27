Journées européennes de l’archéologie Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Journées européennes de l’archéologie

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Atelier sur la fouille archéologique, par André L’Hoër.Tout public

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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

Workshop on archaeological excavation, by André L?Hoër.

L’événement Journées européennes de l’archéologie Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE