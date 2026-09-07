À la recherche des trésors enfouis, Médiathèque Jean-François Coatmeur, Elven

Informations pratiques

À la recherche des trésors enfouis Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Jean-François Coatmeur Morbihan

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Il est bien des trésors qui dorment sous la terre ou sous les eaux, et il est bien des aventuriers qui rêvent de les découvrir un jour… Mais Awen, Laour et Goulven, dans leur quête de richesses, pourraient bien découvrir que le plus beau des trésors n’est pas celui auquel ils pensaient !

Accompagnée de sa harpe, Morgan of Glencoe vous contera l’histoire de ces jeunes héros bretons.

Médiathèque Jean-François Coatmeur 3 place Saint-Antoine 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne 02 97 53 57 72 https://www.mediathequesdugolfe.bzh/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 53 57 72 »}]

Biblis en folie 2026

©MorganofGlencoe