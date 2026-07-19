À la recherche du bestiaire français perdu… Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
mardi 1 septembre 2026 · Maison de l'animal en ville - Jane Goodall · Paris
Informations pratiques
De la Bête du Gévaudan aux cimes
alpines du Dahu, des gargouilles médiévales à la Tarasque provençale… Que racontent ces créatures de nos peurs, de nos paysages et des animaux bien réels qui ont nourri les légendes ?
Entre histoire, folklore et sciences naturelles, cette conférence vous invite à redécouvrir un patrimoine où l’imaginaire et la biodiversité se répondent.
Conférencier : Xavier Japiot, naturaliste professionnel, chargé d’étude
en biodiversité à la Ville de Paris et auteur de nombreux ouvrages.
Partez sur les traces des créatures les plus fascinantes du folklore français.
Le mardi 01 septembre 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-01T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-01T14:30:00+02:00_2026-09-01T16:00:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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