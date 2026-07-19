À la recherche du bestiaire français perdu… Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

mardi 1 septembre 2026 · Maison de l'animal en ville - Jane Goodall · Paris

Informations pratiques

De la Bête du Gévaudan aux cimes

alpines du Dahu, des gargouilles médiévales à la Tarasque provençale… Que racontent ces créatures de nos peurs, de nos paysages et des animaux bien réels qui ont nourri les légendes ?

Entre histoire, folklore et sciences naturelles, cette conférence vous invite à redécouvrir un patrimoine où l’imaginaire et la biodiversité se répondent.

Conférencier : Xavier Japiot, naturaliste professionnel, chargé d’étude

en biodiversité à la Ville de Paris et auteur de nombreux ouvrages.

Partez sur les traces des créatures les plus fascinantes du folklore français.

Le mardi 01 septembre 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-01T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-01T14:30:00+02:00_2026-09-01T16:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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