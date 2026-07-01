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A la recherche du photographe Henri Leroy, Salle des Associations, Antibes

mardi 20 octobre 2026 · Salle des Associations · Antibes

A la recherche du photographe Henri Leroy, Salle des Associations, Antibes

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Salle des Associations
Adresse
24 cours Masséna
Ville
06160 Antibes
Département
Alpes-Maritimes

A la recherche du photographe Henri Leroy Mardi 20 octobre, 17h30 Salle des Associations Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T17:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T17:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00

Qui est Henri Leroy ? Photographe attesté à Draguignan et à Antibes à la fin du XIXe siècle, retour sur une histoire hors-du-commun pour percer les secrets de son histoire.

Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Qui est Henri Leroy ? Photographe attesté à Draguignan et à Antibes à la fin du XIXe siècle, retour sur une histoire hors-du-commun pour percer les secrets de son histoire.

©Henri LEROY – Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 51Fi25

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