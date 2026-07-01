A la recherche du photographe Henri Leroy, Salle des Associations, Antibes
mardi 20 octobre 2026 · Salle des Associations · Antibes
Informations pratiques
A la recherche du photographe Henri Leroy Mardi 20 octobre, 17h30 Salle des Associations Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T17:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T17:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00
Qui est Henri Leroy ? Photographe attesté à Draguignan et à Antibes à la fin du XIXe siècle, retour sur une histoire hors-du-commun pour percer les secrets de son histoire.
Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Qui est Henri Leroy ? Photographe attesté à Draguignan et à Antibes à la fin du XIXe siècle, retour sur une histoire hors-du-commun pour percer les secrets de son histoire.
©Henri LEROY – Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 51Fi25
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