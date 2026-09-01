A la recherche du temps passé salle des fêtes Hauterives
samedi 19 septembre 2026 · salle des fêtes · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
A la recherche du temps passé
salle des fêtes place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A la recherche du temps passé, venez découvrir des photos et des objets de nos ancêtres remontant à partir de 1900 qui ont été retrouvées.
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salle des fêtes place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 51 18 20 hauterives.animation@gmail.com
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English :
In Search of Time Past: Come discover photos and artifacts from our ancestors dating back to 1900 that have been rediscovered.
L’événement A la recherche du temps passé Hauterives a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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