A la recherche du temps passé salle des fêtes Hauterives

Informations pratiques

Hauterives

A la recherche du temps passé

salle des fêtes place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A la recherche du temps passé, venez découvrir des photos et des objets de nos ancêtres remontant à partir de 1900 qui ont été retrouvées.

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salle des fêtes place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 51 18 20 hauterives.animation@gmail.com

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English :

In Search of Time Past: Come discover photos and artifacts from our ancestors dating back to 1900 that have been rediscovered.

L’événement A la recherche du temps passé Hauterives a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche