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AGENDA · Hauterives

Vide-greniers L’Arche de la Vallée Hauterives

samedi 3 octobre 2026 · L'Arche de la Vallée · Hauterives

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
L'Arche de la Vallée
Adresse
1000 Routedu Laris
Ville
26390 Hauterives
Département
Drôme
Tarif

Hauterives

Vide-greniers

L’Arche de la Vallée 1000 Routedu Laris Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Vide-greniers organisé par l’Arche de la Vallée. Ouvert à tous les exposants particuliers. Buvette et restauration sur place.
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L’Arche de la Vallée 1000 Routedu Laris Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 93 76 82  s.ramsamy@arche-lavallee.org

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English :

Yard sale organized by L’Arche de la Vallée. Open to all individual vendors. Refreshments and food available on site.

L’événement Vide-greniers Hauterives a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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