Vide-greniers L’Arche de la Vallée Hauterives

samedi 3 octobre 2026 · L'Arche de la Vallée · Hauterives

Informations pratiques

Hauterives

Vide-greniers

L’Arche de la Vallée 1000 Routedu Laris Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Vide-greniers organisé par l’Arche de la Vallée. Ouvert à tous les exposants particuliers. Buvette et restauration sur place.

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L’Arche de la Vallée 1000 Routedu Laris Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 93 76 82 s.ramsamy@arche-lavallee.org

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English :

Yard sale organized by L’Arche de la Vallée. Open to all individual vendors. Refreshments and food available on site.

L’événement Vide-greniers Hauterives a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche