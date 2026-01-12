À la rencontre d’Aline Le Guluche, autrice d’un témoignage Médiathèque Micheline Réau Naintré

À la rencontre d’Aline Le Guluche, autrice d’un témoignage

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Aline Le Guluche faisait partie des 76 millions de femmes qui ne savent ni lire ni écrire à travers le monde. Elle a eu un jour le courage de réapprendre à lire et à écrire à l’âge de 50 ans. Depuis, elle est devenue une figure de la lutte contre l’illettrisme. Elle nous livrera une véritable leçon de persévérance et de résilience à travers son parcours. Comment surmonter ses peurs ? Comment aller au-delà des barrières qu’on se met à soi-même ? Comment trouver sa place dans la société ? Elle nous parlera aussi de son combat et son engagement pour sensibiliser chacun à la cause de l’illétrisme. .

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la rencontre d’Aline Le Guluche, autrice d’un témoignage

L’événement À la rencontre d’Aline Le Guluche, autrice d’un témoignage Naintré a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne