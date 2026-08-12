A la rencontre de Jim Bishop, spécial ados (15-20 ans) La Cabane du Lac Châtellerault
vendredi 23 octobre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
A la rencontre de Jim Bishop, spécial ados (15-20 ans)
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:30:00
Date(s) :
2026-10-23
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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : A la rencontre de Jim Bishop, spécial ados (15-20 ans)
L’événement A la rencontre de Jim Bishop, spécial ados (15-20 ans) Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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