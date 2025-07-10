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Habille ton livre conseils pour couvrir vos manuels scolaires La Cabane du Lac Châtellerault

Habille ton livre conseils pour couvrir vos manuels scolaires La Cabane du Lac Châtellerault

Habille ton livre conseils pour couvrir vos manuels scolaires La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 9 septembre 2026.

Lieu
La Cabane du Lac
Adresse
35 rue Aliénor d'Aquitaine
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Châtellerault

Habille ton livre conseils pour couvrir vos manuels scolaires

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:30:00
fin : 2026-09-09 17:30:00

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-12

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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