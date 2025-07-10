Habille ton livre conseils pour couvrir vos manuels scolaires La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 9 septembre 2026.

Châtellerault

Habille ton livre conseils pour couvrir vos manuels scolaires

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:30:00

fin : 2026-09-09 17:30:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-12

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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L’événement Habille ton livre conseils pour couvrir vos manuels scolaires Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne