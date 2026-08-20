A la rencontre de la biodiversité, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
A la rencontre de la biodiversité Samedi 19 septembre, 14h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Le Parc de la Citadelle regorge d’une biodiversité riche et passionnante : partons à sa découverte lors d’une balade naturaliste qui nous permettra d’en savoir plus sur la façon de la protéger. Avec Nord Nature Environnement.
Inscriptions ici.
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4199 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4199 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle
Camille Jan-Baudens
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