À la rencontre de la Fondation du patrimoine à la Collégiale et au Château de Turenne, Collégiale Notre-Dame Saint-Pantaléon, Turenne

Informations pratiques

À la rencontre de la Fondation du patrimoine à la Collégiale et au Château de Turenne Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Collégiale Notre-Dame Saint-Pantaléon Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Délégation Limousin de la Fondation du patrimoine sera présente sur deux sites. Nos délégués pourront vous présenter le dispositif mis en place pour soutenir la restauration de ces édifices.

A cette occasion, ils pourront aussi vous présenter l’ensemble de leurs missions et les dispositifs qu’il est possible de mettre en place pour vous aider dans vos projets de restauration.

Collégiale Notre-Dame Saint-Pantaléon Route De Coutinard, 19500 Turenne, France Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555240880 https://www.brive-tourisme.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/collegiale-notre-dame-saint-pantaleon-turenne_TFOPCUAQU019V50019B Une première église paroissiale, dans l’enceinte du château, fut détruite au cours des guerres de Religion, en 1575. Les travaux de reconstruction de la nouvelle église débutèrent en 1593 pour s’achever en 1661, sous la conduite de l’architecte A. Sarlande. L’édifice en croix latine présente un clocher-porche à l’ouest, une nef de quatre travées, un chœur à chevet plat et deux chapelles identiques au nord et au sud. Au-dessus du carré du transept, petit lanternon polygonal au toit en dôme, surmonté d’un plus petit toit conique. Du clocher s’élance une flèche polygonale à deux égouts retroussés superposés. Stationnement facile à environ 100 mètres sur la D8.

La Délégation Limousin de la Fondation du patrimoine sera présente sur ces deux sites. Nos délégués pourront vous présenter le dispositif mis en place pour soutenir la restauration de ces édifices.

@ Château de Turenne