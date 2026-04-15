À la rencontre de l’art : Hokusai, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

À la rencontre de l’art : Hokusai Vendredi 17 avril, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Une projection à la rencontre du plus célèbre artiste japonais : Katsushika Hokusai (1760-1849), spécialiste de

L’ukiyo-e, surnommé Gakyōjin, littéralement « vieux fou de dessin ».

Son œuvre est immense, abondamment reproduite de nos jours (« La vague » notamment) et elle a influencé Gauguin, Van Gogh, Monet, Sisley et plus généralement tout le mouvement dit du « japonisme ».

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte de l’un des plus grands maîtres de l’art japonais. art peinture

@Hokusai