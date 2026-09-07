À la rencontre de l’art : Le Cavalier bleu, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

À la rencontre de l’art : Le Cavalier bleu Vendredi 11 septembre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T15:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T15:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:00:00+02:00

Formé à Munich, Le Cavalier bleu (Der Blaue Reiter) est un mouvement expressionniste, postérieur à « Die Brücke » (Le Pont) et animé par une forme nouvelle de spiritualité dans l’art.

Fondé autour des figures tutélaires de Wassili Kandinsky, Franz Marc et August Macke, le groupe est rejoint par d’autres artistes comme Paul Klee, Marianne von Werefkin, Gabriele Münter ou Alexej von Jawlensky…

Si le mouvement ne dure que le temps d’un almanach, il laisse une profusion d’oeuvres originales que ce diaporama vous propose de découvrir ou de re-découvrir…

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pour cette première rencontre de l’art, découvrez le mouvement expressionniste du cavalier bleu art peinture