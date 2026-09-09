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Réalité virtuelle, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Réalité virtuelle, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Réalité virtuelle Mercredi 9 septembre, 17h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T17:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T17:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:30:00+02:00

Venez découvrir des expériences immersives uniques ! Que vous soyez curieux ou passionné de nouvelles technologies, cette séance vous permettra d’explorer des mondes virtuels étonnants, de jouer à des jeux captivants ou encore de vivre des sensations inédites.
Guidé par un animateur, vous pourrez tester différents jeux immersifs : visite virtuelle, jeu de rythme, escape game, etc.
Prêt à franchir les frontières du réel ?

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Découvrez le casque de réalité virtuelle en testant une sélection de jeux immersifs : visite virtuelle, jeu de rythme, escape game… réalité virtuelle jeux

Parentalité : Ville Saint-Médard-en-Jalles

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