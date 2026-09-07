UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Médard-en-Jalles

Petit labo : Créa’son, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Petit labo : Créa’son, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Petit labo : Créa’son Samedi 12 septembre, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

La musique devient un terrain d’expérimentation : en famille, venez jouer avec les sons, découvror des instruments électronoiques étonnants !
En partenariat avec l’association Ricochet sonore.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}] [{« link »: « https://ricochetsonore.fr/ »}]
En partenariat avec l’association Ricochet sonore, partez à la découverte des sons atelier informatique

Canva

À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)