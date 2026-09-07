La boîte à musiques : Paul Simon « Graceland », Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

La boîte à musiques : Paul Simon « Graceland » Vendredi 18 septembre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Sorti en août 1986 il y a pile quarante ans, Graceland est l’album qui remet en selle le songwriter Paul Simon (ex Simon & Garfunkel).

Si la chanson-titre, sa meilleure selon son auteur, évoque Elvis et la route de Memphis (ainsi que l’échec du mariage de Simon avec l’actrice Carrie Fisher), les autres morceaux présentent un passionnant éventail d’influences diverses, appuyés par la collaboration d’invités prestigieux : Linda Ronstadt, les Everly Brothers, Los Lobos, Adrian Belew…

Enregistré pour partie à Johannesburg, en compagnie de musiciens sud-africains (dont les chanteurs célestes de Ladysmith Black Mambazo), l’album est accusé de briser le boycott culturel à l’encontre du régime de l’apartheid… tout en diffusant largement la musique des noirs sud-africains !

Analyse morceau par morceau et tout en détails de cet album légendaire.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Temps de découverte d’un artiste