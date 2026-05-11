A la rencontre de Thomas Gornet, romancier jeunesse La Cabane du Lac Châtellerault
A la rencontre de Thomas Gornet, romancier jeunesse La Cabane du Lac Châtellerault samedi 23 mai 2026.
Châtellerault
A la rencontre de Thomas Gornet, romancier jeunesse
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
.
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : A la rencontre de Thomas Gornet, romancier jeunesse
L’événement A la rencontre de Thomas Gornet, romancier jeunesse Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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