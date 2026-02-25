A la rencontre des abeilles Pontpoint

A la rencontre des abeilles

74 Rue Saint-Paterne Pontpoint Oise

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11

A la rencontre des abeilles

Comment se déroule la vie fascinante des abeilles ? Si vous souhaitez mieux comprendre ces précieux insectes pollinisateurs, cette sortie est faite pour vous !

Accompagné d’un apiculteur passionné, vous pénétrerez dans un véritable rucher pour découvrir le fonctionnement d’une colonie et les secrets de ce savoir-faire ancestral.

Une combinaison de protection vous sera fournie pour vous approcher des ruches en toute sécurité et observer les abeilles au plus près.

La visite se conclura par une dégustation de miel. Possibilité d’acheter sur place le miel de la production.

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .

74 Rue Saint-Paterne Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting the bees

