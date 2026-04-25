Visite du jardin du Manoir de Saint-Paterne, Le jardin du manoir St Paterne, Pontpoint

Visite du jardin du Manoir de Saint-Paterne 6 et 7 juin Le jardin du manoir St Paterne Oise

Pass individuel de 15 €, permettant la visite de jardins privés à Senlis et ses environs les 6 et 7 juin. Gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du jardin clos organisé en parterres fleuris entourés des murs du Manoir St Paterne (XIII-XIV ème siècle).

Le droit d’entrée sera intégralement reversé à l’association « Jardins et Santé » pour la création de jardins à visée thérapeutique dans les établissements de soin.

Le jardin du manoir St Paterne 226 rue St Gervais, 60700 PONTPOINT Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 6 10 57 62 01 Visite du jardin clos organisé en parterres fleuris entourés du Manoir St Paterne (XIII-XIV ème siècle) accès par le 226 rue St Gervais, axe principal de Pontpoint

Visitez le jardin clos, organisé en parterres fleuris entourés des murs du Manoir St Paterne (XIII-XIV ème siècle) lors de son ouverture exceptionnelle.

©Famille Vrillon