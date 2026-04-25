Pontpoint

Balade gourmande

Pontpoint Oise

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Balade gourmande

Laissez-vous tenter par une escapade savoureuse et chaleureuse au cœur de Pontpoint ! Cette balade de 5 km, ponctuée de plusieurs pauses gourmandes, vous dévoilera les richesses historiques, naturelles et artisanales de la commune. Entre rencontres et découvertes culinaires, chaque étape vous offrira un nouveau plaisir à partager. Une expérience conviviale à savourer en famille ou entre amis, où goût, patrimoine et promenade s’entremêlent harmonieusement.

Infos utiles Prévoir des chaussures de marches. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

Gourmet stroll

L’événement Balade gourmande Pontpoint a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte