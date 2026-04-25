Balade gourmande Pontpoint
Balade gourmande Pontpoint samedi 6 juin 2026.
Pontpoint
Balade gourmande
Pontpoint Oise
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Balade gourmande
Laissez-vous tenter par une escapade savoureuse et chaleureuse au cœur de Pontpoint ! Cette balade de 5 km, ponctuée de plusieurs pauses gourmandes, vous dévoilera les richesses historiques, naturelles et artisanales de la commune. Entre rencontres et découvertes culinaires, chaque étape vous offrira un nouveau plaisir à partager. Une expérience conviviale à savourer en famille ou entre amis, où goût, patrimoine et promenade s’entremêlent harmonieusement.
Infos utiles Prévoir des chaussures de marches. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .
Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
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English :
Gourmet stroll
L’événement Balade gourmande Pontpoint a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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