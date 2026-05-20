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Après-midi jeux à Pontpoint Pontpoint

Après-midi jeux à Pontpoint Pontpoint mardi 16 juin 2026.

Ville : 60700 Pontpoint

Département : Oise

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pontpoint

Après-midi jeux à Pontpoint

Pontpoint Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Après-midi jeux
Les ainés des Enjeux de Pontpoint proposent de jouer au Scrabble, Triomino, Rummikub, etc… le mardi 21 avril à partir de 14h30 au 316 rue des écoles à Pontpoint.

Contact 07.60.90.38.93.   .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 7 60 90 38 93 

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English :

Afternoon games

L’événement Après-midi jeux à Pontpoint Pontpoint a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

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