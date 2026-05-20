Pontpoint

Après-midi jeux à Pontpoint

Pontpoint Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Après-midi jeux

Les ainés des Enjeux de Pontpoint proposent de jouer au Scrabble, Triomino, Rummikub, etc… le mardi 21 avril à partir de 14h30 au 316 rue des écoles à Pontpoint.

Contact 07.60.90.38.93. .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 7 60 90 38 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon games

L’événement Après-midi jeux à Pontpoint Pontpoint a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte