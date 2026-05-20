Complot à l’Abbaye Pontpoint
Complot à l’Abbaye Pontpoint dimanche 14 juin 2026.
Pontpoint
Complot à l’Abbaye
5 Rue du Moncel Pontpoint Oise
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Complot à l’Abbaye
Serez-vous à la hauteur ? Entrez dans l’Histoire, déjouez le complot et sauvez la reine. Jeu type escape game se déroulant dans les salles et le parc de l’abbaye.
Le dimanche 14 juin de 15h00 à 17h00 à l’Abbaye royale du Moncel.
Sur réservation, tarif exceptionnel 17€ par personne, paiement à la réservation, CGV de groupes s’appliquant, min 3 pers, max 9 pers.
Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr ou 03 44 72 33 98. .
5 Rue du Moncel Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 33 98 abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conspiracy at the Abbey
L’événement Complot à l’Abbaye Pontpoint a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
À voir aussi à Pontpoint (Oise)
- Visite du jardin du Manoir de Saint-Paterne, Le jardin du manoir St Paterne, Pontpoint 6 juin 2026
- Balade gourmande Pontpoint 6 juin 2026
- Le banquet de Philippe le Bel Pontpoint 6 juin 2026
- Après-midi jeux à Pontpoint Pontpoint 16 juin 2026
- Les rendez-vous du Moncel Enquête en famille Pontpoint 24 juin 2026