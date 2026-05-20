Pontpoint

Complot à l’Abbaye

5 Rue du Moncel Pontpoint Oise

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Complot à l’Abbaye

Serez-vous à la hauteur ? Entrez dans l’Histoire, déjouez le complot et sauvez la reine. Jeu type escape game se déroulant dans les salles et le parc de l’abbaye.

Le dimanche 14 juin de 15h00 à 17h00 à l’Abbaye royale du Moncel.

Sur réservation, tarif exceptionnel 17€ par personne, paiement à la réservation, CGV de groupes s’appliquant, min 3 pers, max 9 pers.

Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr ou 03 44 72 33 98. .

5 Rue du Moncel Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 33 98 abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

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English :

Conspiracy at the Abbey

L’événement Complot à l’Abbaye Pontpoint a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte