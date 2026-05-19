Pontpoint

Le banquet de Philippe le Bel

5 Rue du Moncel Pontpoint Oise

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Repas médiéval précédé d’une conférence sur l’alimentation au Moyen-Age

Le temps d’une soirée, glissez-vous dans la peau de nobles invités à la table du roi. Nous vous inviterons à passer à table pour vous délecter d’un menu digne des plus grandes tables de l’époque. Ce banquet sera précédé par la découverte de l’art culinaire au Moyen-Age grâce à l’intervention de Patrick Rambourg, historien spécialiste de l’histoire de la cuisine et de la gastronomie.

Sur réservation, 30€ par personne, paiement à la réservation.

Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr ou 03 44 72 33 98. .

5 Rue du Moncel Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 33 98 abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

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English :

Medieval meal preceded by a lecture on food in the Middle Ages

L’événement Le banquet de Philippe le Bel Pontpoint a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte