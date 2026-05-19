Le banquet de Philippe le Bel Pontpoint
Le banquet de Philippe le Bel Pontpoint samedi 6 juin 2026.
Pontpoint
Le banquet de Philippe le Bel
5 Rue du Moncel Pontpoint Oise
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Repas médiéval précédé d’une conférence sur l’alimentation au Moyen-Age
Le temps d’une soirée, glissez-vous dans la peau de nobles invités à la table du roi. Nous vous inviterons à passer à table pour vous délecter d’un menu digne des plus grandes tables de l’époque. Ce banquet sera précédé par la découverte de l’art culinaire au Moyen-Age grâce à l’intervention de Patrick Rambourg, historien spécialiste de l’histoire de la cuisine et de la gastronomie.
Sur réservation, 30€ par personne, paiement à la réservation.
Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr ou 03 44 72 33 98. .
5 Rue du Moncel Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 33 98 abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr
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English :
Medieval meal preceded by a lecture on food in the Middle Ages
L’événement Le banquet de Philippe le Bel Pontpoint a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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