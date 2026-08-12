À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers
Avenue de l’École Militaire Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez vivre une expérience immersive au sein d’une légion romaine
Samedi
ateliers participatifs
visites flash de 30 minutes sur l’Antiquité romaine (11h 16h)
Dimanche
Présence de la Legio VI Aquitaniae démonstrations de manœuvres et de techniques romaines avec une troupe de reconstitution exceptionnelle
visites flash de 30 minutes sur l’Antiquité romaine (11h 16h) .
Avenue de l’École Militaire Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 85 30
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English : À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers
L’événement À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre
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