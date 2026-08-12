Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers

Avenue de l’École Militaire Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez vivre une expérience immersive au sein d’une légion romaine

Samedi

ateliers participatifs

visites flash de 30 minutes sur l’Antiquité romaine (11h 16h)

Dimanche

Présence de la Legio VI Aquitaniae démonstrations de manœuvres et de techniques romaines avec une troupe de reconstitution exceptionnelle

visites flash de 30 minutes sur l’Antiquité romaine (11h 16h) .

Avenue de l’École Militaire Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 85 30

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English : À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers

L’événement À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre