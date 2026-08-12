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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers Saint-Maixent-l’École

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École

À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Avenue de l'École Militaire
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers

Avenue de l’École Militaire Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez vivre une expérience immersive au sein d’une légion romaine
Samedi

ateliers participatifs

visites flash de 30 minutes sur l’Antiquité romaine (11h 16h)

Dimanche

Présence de la Legio VI Aquitaniae démonstrations de manœuvres et de techniques romaines avec une troupe de reconstitution exceptionnelle
visites flash de 30 minutes sur l’Antiquité romaine (11h 16h)   .

Avenue de l’École Militaire Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 85 30 

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English : À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers

L’événement À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre

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