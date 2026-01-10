A la rencontre des ânes Ingrannes

A la rencontre des ânes

19 Route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-04-22 2026-04-29

Familles

Parcours de maniabilité et petite balade. Rencontre avec les ânes pour apprendre à les connaître, les brosser, et bien sûr à les mener sur un petit parcours puis dans le village. 5 .

19 Route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com

English :

Workshop Discovering donkeys

