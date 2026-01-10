A la rencontre des ânes Ingrannes
A la rencontre des ânes Ingrannes mercredi 18 février 2026.
A la rencontre des ânes
19 Route de Fay aux Loges Ingrannes Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-04-22 2026-04-29
Familles
Parcours de maniabilité et petite balade. Rencontre avec les ânes pour apprendre à les connaître, les brosser, et bien sûr à les mener sur un petit parcours puis dans le village. 5 .
19 Route de Fay aux Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com
English :
Workshop Discovering donkeys
L’événement A la rencontre des ânes Ingrannes a été mis à jour le 2026-01-10 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS