Le Chant des Oiseaux Ingrannes dimanche 24 mai 2026.
Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret
Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 10:30:00
2026-05-24
Avant l'ouverture du parc au public, accompagnés d'un ornithologue, apprenez à reconnaître les oiseaux de nos jardins par leurs chants.
Tendez les oreilles !
Sortez les jumelles !
Avant l’ouverture du parc au public, accompagnés de Christian CHANDELLIER, ornithologue, déambulez dans les allées du parc et apprenez à reconnaître les oiseaux de nos jardins par leurs chants. 20 .
Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org
English :
Birdwatching tour at 9:30 am. With an ornithologist, take a special interest in cave-dwelling birds. Exceptional pre-opening of the Arboretum, only for those registered for this outing. And don’t forget your binoculars!
