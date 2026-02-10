Le Chant des Oiseaux Ingrannes

Le Chant des Oiseaux

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 10:30:00

2026-05-24

Avant l’ouverture du parc au public, accompagnés d’un ornithologue, apprenez à reconnaître les oiseaux de nos jardins par leurs chants.

Tendez les oreilles !

Sortez les jumelles !

Avant l’ouverture du parc au public, accompagnés de Christian CHANDELLIER, ornithologue, déambulez dans les allées du parc et apprenez à reconnaître les oiseaux de nos jardins par leurs chants. 20 .

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

Birdwatching tour at 9:30 am. With an ornithologist, take a special interest in cave-dwelling birds. Exceptional pre-opening of the Arboretum, only for those registered for this outing. And don’t forget your binoculars!

