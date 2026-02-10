Concours photos Rosa & Cornus

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes Loiret

Tarif : 12.5 EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : Mardi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Plusieurs centaines de rosiers anciens et de cornouillers chinois fleurissent en harmonie et créent des paysages oniriques ! Laissez-vous inspirer, photographiez et tentez de gagner un rosier André Eve et un abonnement de 1 an à l’Arboretum.

Elles nous offrent des fleurs enchanteresses et des parfums envoûtant, les Roses sont alors à leur apogée aux Grandes Bruyères. Les fleurs de Cornouillers chinois s’y épanouissent aussi par milliers. Une harmonie incomparable se dégage de l’ensemble et resplendit dans tous les paysages et ambiances du parc.

Tentez de la capter et vous gagnerez peut-être, grâce à votre meilleure photo, un rosier Collection de chez André Eve et un abonnement de 1 an à l’Arboretum, pour profiter de toutes ses saisons en illimité !

(Un prix des internautes et un prix du jury. Plus d’informations sur la page FaceBook des Grandes Bruyères.) 12.5 .

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

Hundreds of old roses and Chinese dogwoods bloom in harmony, creating dreamlike landscapes! Be inspired, photograph and enter to win an André Eve rose and a 1-year subscription to the Arboretum.

L’événement Concours photos Rosa & Cornus Ingrannes a été mis à jour le 2026-02-10 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS