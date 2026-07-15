À la rencontre des animaux sauvages, Musée Courbet, Ornans

Informations pratiques

À la rencontre des animaux sauvages Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Musée Courbet Doubs

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Avec Morgan Guignard, médiateur scientifique au muséum d’histoire naturelle de Besançon

Au XIXe siècle, les musées scientifiques ont introduit dans nos villes une faune locale, mais souvent méconnue, grâce à l’essor de la taxidermie. En dévoilant certains spécimens de ses réserves comme les passereaux, renards, hérons, loups… Le muséum de Besançon vous invite à (re)découvrir la diversité du monde sauvage qui peuple notre région.

Musée Courbet 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 86 22 88 https://musee-courbet.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0381862288 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://musee-courbet.fr/agenda/a-la-rencontre-des-animaux-sauvages/ »}] Maison d’artiste, musée d’arts, le musée départemental Gustave Courbet réunit environ 400 œuvres dont une soixantaine de Gustave Courbet.

Contrepoint aux formats monumentaux et aux œuvres de « scandale » conservés dans les musées nationaux, la collection du musée retrace l’intégralité de la carrière du peintre ornanais, depuis ses débuts comme avec Le pont de Nahin peint vers 1837 alors qu’il n’a que dix-huit ans, jusqu’à son exil en Suisse avec Le Château de Chillon exécuté en 1874.

Avec Morgan Guignard, médiateur scientifique au muséum d’histoire naturelle de Besançon

©Muséum de Besançon / Sonia Dourlot