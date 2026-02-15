À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS URBAINES Montpellier

À LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS URBAINES

La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Ouvrez grands les yeux et les oreilles pour découvrir la vie insolite de cet animal aux abords de la cathédrale Saint-Pierre, accompagnés d'un expert.

La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! Ouvrez grands les yeux et les oreilles pour découvrir la vie insolite de cet animal aux abords de la cathédrale Saint-Pierre, accompagnés d’un expert. Une soirée riche en découvertes pour démystifier les idées reçues sur les chauves-souris.

Un temps d’échange suivi d’une déambulation pour observer ce mammifère à la tombée de la nuit à l’aide d’appareils acoustiques spécifiques transformant les ultrasons en sons audibles.

RDV Entrée basse du Jardin des plantes

English :

At night, bats are out and about! Open your eyes and ears wide to discover the unusual life of this animal around Saint-Pierre Cathedral, accompanied by an expert.

