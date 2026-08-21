A la rencontre des pierres de Paris, L’Atelier des Rêves, Paris

Informations pratiques

A la rencontre des pierres de Paris Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 L’Atelier des Rêves Paris

10 euros/Personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée pour découvrir les richesses du Patrimoine du quartier Alésia-Montsouris et de ses alentours: partir à l’écoute des Messages des Architectes, Artistes, Artisans.

Cette visite guidée est un complément de l’Exposition « L’Ame de Paris »: après ou avant d’avoir voyager au coeur de l’Exposition, les Visiteurs pourront faire la visite guidée « A la rencontre des pierres du quartier Alésia-Montsouris » à 11h, 14h, et 16h.

L’Atelier des Rêves 105 rue de la Tombe Issoire 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France 0629116124 https://www.l-atelierdesreves.fr/ [{« type »: « email », « value »: « galerie@l-atelierdesreves.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629116124 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.l-atelierdesreves.fr/service-page/a-la-rencontre-des-pierres-de-paris »}] Galerie d’Arts Poétiques présentant une Programmation alliant Oeuvres d’Art et Poésie. 10 minutes de l’aéroport d’Orly, 10 minutes de la Gare Montparnasse, métros Alésia, Denfert-Rochereau, Cité Universitaire, Porte d’Orléans, Saint-Jacques

Circuit commenté du quartier Alésia-Montsouris

©L’AtelierdesRêves