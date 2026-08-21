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A la rencontre des pierres de Paris, L’Atelier des Rêves, Paris

samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier des Rêves · Paris

A la rencontre des pierres de Paris, L’Atelier des Rêves, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
L'Atelier des Rêves
Adresse
105 rue de la Tombe Issoire 75014 Paris
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
10 euros/Personne

A la rencontre des pierres de Paris Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 L’Atelier des Rêves Paris

10 euros/Personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée pour découvrir les richesses du Patrimoine du quartier Alésia-Montsouris et de ses alentours: partir à l’écoute des Messages des Architectes, Artistes, Artisans.
Cette visite guidée est un complément de l’Exposition « L’Ame de Paris »: après ou avant d’avoir voyager au coeur de l’Exposition, les Visiteurs pourront faire la visite guidée « A la rencontre des pierres du quartier Alésia-Montsouris » à 11h, 14h, et 16h.

L’Atelier des Rêves 105 rue de la Tombe Issoire 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France 0629116124 https://www.l-atelierdesreves.fr/ [{« type »: « email », « value »: « galerie@l-atelierdesreves.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629116124 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.l-atelierdesreves.fr/service-page/a-la-rencontre-des-pierres-de-paris »}] Galerie d’Arts Poétiques présentant une Programmation alliant Oeuvres d’Art et Poésie. 10 minutes de l’aéroport d’Orly, 10 minutes de la Gare Montparnasse, métros Alésia, Denfert-Rochereau, Cité Universitaire, Porte d’Orléans, Saint-Jacques
Circuit commenté du quartier Alésia-Montsouris

©L’AtelierdesRêves

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