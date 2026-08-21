À la rencontre des pros de l’archéologie : rencontre avec les restauratrices-conservatrices du service Archéologie, Service archéologie du Département du Val-de-Marne, Villejuif

Informations pratiques

À la rencontre des pros de l’archéologie : rencontre avec les restauratrices-conservatrices du service Archéologie Dimanche 20 septembre, 10h00 Service archéologie du Département du Val-de-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez rencontrer les restauratrices-conservatrices du service Archéologie pour comprendre comment elles parviennent à secourir des vestiges en péril. Vous pourrez tester leurs outils et vous exercer à remonter une céramique.

En parallèle, d’autres ateliers seront proposés :

– découverte de la photogrammétrie comme support scientifique et pédagogique (projection d’une vidéo, discussion avec les professionnels du service Archéologie)

– initiation à la fouille

– fabrication d’une lampe à huile en argile à la manière des Gallo-Romains

– jeu de société en famille : « les Pros de l’archéo »

Service archéologie du Département du Val-de-Marne 3 rue Guy-Môquet 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 01 47 26 10 00 Service départemental habilité pour entreprendre des diagnostics et fouilles dans le Val-de-Marne, chargé de découvrir, étudier et conserver les vestiges, en transmettre la connaissance pour la science et les générations futures.

Lors des Journées européennes du patrimoine, le public pourra visiter les coulisses du service Archéologie, rencontrer les professionnels qui y travaillent, se mettre dans la peau des archéologues, comprendre les enjeux de la photogrammétrie et prendre connaissance de l’actualité des dernières découvertes archéologiques. Accès via la ligne de métro 14 (arrêt Institut Gustave Roussy) ou ligne 7 (arrêt Paul-Vaillant-Couturier)

Venez rencontrer les restauratrices-conservatrices du service Archéologie pour comprendre comment elles parviennent à secourir des vestiges en péril. Vous pourrez tester leurs outils et vous …

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