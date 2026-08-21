Faisons revivre les gestes du passé : Initiation au tir au propulseur, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif

Informations pratiques

Faisons revivre les gestes du passé : Initiation au tir au propulseur Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères Val-de-Marne

Présence obligatoire d’un adulte avec le(s) enfant(s) de moins de 18 ans souhaitant tirer au propulseur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Faisons revivre les gestes du passé : initiation au tir au propulseur

Inventé par les Sapiens il y a près de 20 000 ans, le propulseur est une arme de jet servant à augmenter la vitesse de projection initiale d’un projectile. Il est si efficace que les Inuits ou Aborigènes l’utilisaient encore très récemment. A votre tour, venez en famille projeter des sagaies sur des cibles et raviver ces gestes cynégétiques ancestraux !

En parallèle, d’autres activités portant sur l’expérimentation de gestes du passé seront programmées :

le scellement en argile de contenants (vases, boîte en bois, paniers, etc.) imprimés avec des sceaux ou cachets à la manière des Proches-Orientaux il y a 4 000 ans. Intervenants : membres du Collectif Argiles AScAn UMR 7041 (CNRS) – Musée du Louvre.

la fabrication de parures néolithiques en pierre (de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h)

la sculpture de stèles néolithiques

les techniques préhistoriques d’allumage de feu (de 10h à 13h et de 14h à 18h)

Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères 110 avenue de la République 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 01 47 26 10 00 https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/agenda/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/espace-daventures-archeologiques entrée avec parking du Parc des Hautes-Bruyères au 110 avenue de la République à Villejuif ; accès au parc via le métro ligne 14 arrêt Institut Gustave-Roussy + 10 minutes de marche à pieds

Faisons revivre les gestes du passé : initiation au tir au propulseur

© service Archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne