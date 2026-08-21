A la rencontre des pros de l’archéologie, Service archéologie du Département du Val-de-Marne, Villejuif

Informations pratiques

A la rencontre des pros de l’archéologie Dimanche 20 septembre, 10h00 Service archéologie du Département du Val-de-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la peau d’un archéologue

Chargés de découvrir, enregistrer, étudier les vestiges et traces que les aménagements menacent de détruire, les archéologues réalisent des diagnostics et fouilles. Comme eux, venez mettre au jour des vestiges et les interpréter.

En parallèle, d’autres activités seront programmées :

• découverte de la photogrammétrie appliquée à l’archéologie – visualisation de reconstitutions en 3 D de sites et vestiges val-de-marnais

• ateliers de restauration-conservation

• présentation de l’actualité des dernières découvertes archéologiques dans le Val-de-Marne

• jeu de société en famille : « les Pros de l’archéo »

• fabrication d’une lampe à huile à la manière des Gallo-Romains

Service archéologie du Département du Val-de-Marne 3 rue Guy-Môquet 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 01 47 26 10 00 Service départemental habilité pour entreprendre des diagnostics et fouilles dans le Val-de-Marne, chargé de découvrir, étudier et conserver les vestiges, en transmettre la connaissance pour la science et les générations futures.

Lors des Journées européennes du patrimoine, le public pourra visiter les coulisses du service Archéologie, rencontrer les professionnels qui y travaillent, se mettre dans la peau des archéologues, comprendre les enjeux de la photogrammétrie et prendre connaissance de l’actualité des dernières découvertes archéologiques. Accès via la ligne de métro 14 (arrêt Institut Gustave Roussy) ou ligne 7 (arrêt Paul-Vaillant-Couturier)

Dans la peau d’un archéologue

© service Archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne