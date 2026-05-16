À la rencontre des richesses musicales Maison de la Conversation Paris

Atelier 2 – Se connecter grâce à la musique

Expo Juin : « Parent’s Clothes-Culture » est un hommage aux tenues et à la culture de nos aînés — qu’il s’agisse de nos parents, grands-parents ou autres membres plus âgés de la famille, qu’ils soient encore parmi nous ou disparus depuis longtemps.

À l’aube de la Fête de la musique, l’atelier collaboratif intitulé « Se connecter grâce à la musique », en lien avec l’exposition Parent’s Clothes-Culture, proposera une présentation des genres musicaux du Ghana associés à l’exposition. Il sera suivi d’un atelier d’écoute et de partage autour des musiques des pays représentés par les participants, ainsi que des messages qu’elles véhiculent.

Une sélection de morceaux proposée par les participants sera diffusée lors du finissage, sous la forme d’une playlist Spotify partagée.

Proverbe Akan :

« Opanyin ne mmofra hu nannten a, wosoa ne boto »,

« Lorsque les aînés et les enfants savent adapter leurs pas les uns aux autres, les enfants portent alors le sac de l’aîné. »

Important : venir avec une sélection de musiques de son pays d’origine à partager et/ou à faire écouter.

Date

Samedi 20 juin 2026

Horaires

16h – 18h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Ama Ataa Lee

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Expo & Atelier : vibrez au son du Ghana ! Partagez vos musiques de cœur pour créer une playlist collective. Rdv à la MDC en juin !

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/a-la-rencontre-des-richesses-musicales-tickets-1989309429053?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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