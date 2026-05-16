À la rencontre des richesses musicales Maison de la Conversation Paris
À la rencontre des richesses musicales Maison de la Conversation Paris samedi 20 juin 2026.
Atelier 2 – Se connecter grâce à la musique
Expo Juin : « Parent’s Clothes-Culture » est un hommage aux tenues et à la culture de nos aînés — qu’il s’agisse de nos parents, grands-parents ou autres membres plus âgés de la famille, qu’ils soient encore parmi nous ou disparus depuis longtemps.
À l’aube de la Fête de la musique, l’atelier collaboratif intitulé « Se connecter grâce à la musique », en lien avec l’exposition Parent’s Clothes-Culture, proposera une présentation des genres musicaux du Ghana associés à l’exposition. Il sera suivi d’un atelier d’écoute et de partage autour des musiques des pays représentés par les participants, ainsi que des messages qu’elles véhiculent.
Une sélection de morceaux proposée par les participants sera diffusée lors du finissage, sous la forme d’une playlist Spotify partagée.
Proverbe Akan :
« Opanyin ne mmofra hu nannten a, wosoa ne boto »,
« Lorsque les aînés et les enfants savent adapter leurs pas les uns aux autres, les enfants portent alors le sac de l’aîné. »
Important : venir avec une sélection de musiques de son pays d’origine à partager et/ou à faire écouter.
Date
Samedi 20 juin 2026
Horaires
16h – 18h
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
Ama Ataa Lee
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Expo & Atelier : vibrez au son du Ghana ! Partagez vos musiques de cœur pour créer une playlist collective. Rdv à la MDC en juin !
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/a-la-rencontre-des-richesses-musicales-tickets-1989309429053?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Séance photo sous l’eau en famille Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS 16 mai 2026
- Représentation Héroïnes sans frontières Square Serge Reggiani (De 15h à 16h) Paris 16 mai 2026
- Masterclass de Musique de chambre avec David Gaillard Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS 16 mai 2026
- Le Grand bain : le Sacre du Printemps (Igor Stravinsky) Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 16 mai 2026
- Soigneur d’un jour à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris 16 mai 2026