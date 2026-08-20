À la rencontre des sources maralpines : le portail des Archives départementales, Palais des rois sardes, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Palais des rois sardes · Nice
Informations pratiques
À la rencontre des sources maralpines : le portail des Archives départementales 19 et 20 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
Venez apprendre à interroger les instruments de recherche, découvrir les parcours de recherche (recherches généalogiques, recherches foncières, immigration italienne…).
Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Explorez le patrimoine autrement !
© Arch. dép. Alpes-Maritimes, 3 E 14
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