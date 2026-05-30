À la rencontre d’un berger GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

À la rencontre d’un berger

GAVARNIE Barrage des Gloriettes Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Accompagné par un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées, partez à l’ascension des estives pour une rencontre authentique avec un berger, véritable gardien de ces sommets. Ce moment privilégié vous permettra de découvrir les gestes séculaires de son métier tout en saisissant les enjeux cruciaux de la transhumance pour la préservation de la biodiversité pyrénéenne.

Prévoir eau, pique-nique et vêtements et chaussures adaptés à la marche.

Sur inscription par téléphone. .

GAVARNIE Barrage des Gloriettes Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 0649693655

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English :

Accompanied by a Pyrenees National Park warden, set off to climb the mountain pastures for an authentic encounter with a shepherd, the true guardian of these peaks. This privileged moment will enable you to discover the age-old gestures of his profession, while grasping the crucial importance of transhumance for the preservation of Pyrenean biodiversity.

L’événement À la rencontre d’un berger Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65