Concert de Voxitanie Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre mercredi 8 juillet 2026.

Gavarnie-Gèdre

Concert de Voxitanie

Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert du chœur d’hommes Voxitanie (en cas de conditions météorologiques défavorables, le concert se tiendra dans l’église de Gèdre).

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Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

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English :

Concert by the Voxitanie Men’s Choir (in case of inclement weather, the concert will be held at the church in Gédre).

L’événement Concert de Voxitanie Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65