Concert de Voxitanie Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre
Concert de Voxitanie Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre mercredi 8 juillet 2026.
Gavarnie-Gèdre
Concert de Voxitanie
Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Concert du chœur d’hommes Voxitanie (en cas de conditions météorologiques défavorables, le concert se tiendra dans l’église de Gèdre).
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Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
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English :
Concert by the Voxitanie Men’s Choir (in case of inclement weather, the concert will be held at the church in Gédre).
L’événement Concert de Voxitanie Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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