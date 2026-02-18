A la rescousse de la Pelouse du Grand Vau Massay
A la rescousse de la Pelouse du Grand Vau Massay samedi 17 octobre 2026.
Massay Cher
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Ce chantier participatif permettra la conservation d’espèces calcicoles emblématiques des pelouses du site.
Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
This participative workcamp will enable the conservation of calcicolous species emblematic of the site’s lawns.
