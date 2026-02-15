Peindre à la façon de George Sand Massay

Peindre à la façon de George Sand

24 Avenue du Maréchal Foch Massay Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

#CD18 Peindre à la façon de George Sand

Atelier d’aquarelle à l’écrasage. Deux ateliers un pour adultes d’initiation à l’aquarelle et un second pour plus jeunes à la peinture acrylique. 0 .

24 Avenue du Maréchal Foch Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 99 80 biblio.massay@laposte.net

#CD18 Painting in the style of George Sand

