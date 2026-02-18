Fête de la terre

La Ferrière Massay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Travaux de la ferme dans les années 50 avec chevaux et boeufs. Concours de labour à l’ancienne. Marché artisanal et fermier. Battage à l’ancienne. Métiers d’antan. Modélisme agricole. Exposition de tracteurs d’époque, véhicules anciens et moteurs fixes.

La Ferrière Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 32 58 32 memoireindustrielle.devierzon@gmail.com

English :

Farm work in the 50s with horses and oxen. Old-fashioned ploughing competition. Craft and farmers’ market. Old-fashioned threshing. Trades of yesteryear. Model farming. Exhibition of vintage tractors, vintage vehicles and stationary engines.

L’événement Fête de la terre Massay a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON