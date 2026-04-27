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Co-plateau féminin, Galim et Barbara Deschamps Massay

Co-plateau féminin, Galim et Barbara Deschamps Massay

Co-plateau féminin, Galim et Barbara Deschamps Massay samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 78 Rue de la Gare

Ville : 18120 Massay

Département : Cher

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Massay

Co-plateau féminin, Galim et Barbara Deschamps

78 Rue de la Gare Massay Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Concert organisé par Graines de Bons Arts.
Concert organisé par Graines de Bons Arts. 12  .

78 Rue de la Gare Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire   grainesdebonsarts@hotmail.com

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English :

Concert organized by Graines de Bons Arts.

L’événement Co-plateau féminin, Galim et Barbara Deschamps Massay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de VIERZON

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